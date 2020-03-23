قانون حظر التجول في الشارع

( الفصل ١٥٦ )

الأمر بموجب المادة ٢

أمر تجول جزئي في الشارع

إن مجلس وزراء جمهورية قبرص الشمالية التركية يستخدم السلطة الممنوحة له بموجب المادة ٢ من قانون حظر التجول رقم ١٥٦ أدناه، لمدة ١٤ يوما إبتداء من الساعة ٠٠.٠٠ في التاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠ لمنع انتشار فيروس كورونا ( covid-19 ). و يعلن حظر تجول جزئي حسب الظروف الاستثنائية.

1. في إطار قرارات التدبير التي اتخذها مجلس الوزراء حول فيروس كورونا ( covid -19 ) يسمح لموظفي القطاع الخاص ( الشرطة ، رجال الإطفاء ، البلدية ، الدفاع المدني ، محافظات القطاعات ، الخ ) بالعمل في الشوارع من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية و ينطبق حظر التجول الجزئي على الأفراد الذين في غير نطاق الإعفاء من الحظر.

2. سيتم خروج الأشخاص إلى الشوارع الذين في غير نطاق الإعفاء بموجب المادة ١ أعلاه للحصول على السلع و الخدمات من المؤسسات العامة و الخاصة التي يسمح بأنشطتها بموجب المادة ١ أعلاه و العودة إلى محل إقامتهم بعد تلبية احتياجاتهم. و لن يسمحوا لهم بالخروج إلا لهذه الأغراض.

3. بالنسبة لأولئك الذين لا يمتثلون لهذا الحظر الجزئي ، ستتم المقاضاة الجنائية في إطار التشريعات النافذة.